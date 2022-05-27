台鐵公司化條例三讀 設安全管理會、基金處理債務

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立法院27日三讀通過台鐵公司化設置條例，台鐵將轉型為公司。圖為台鐵人員在台北車站月台執勤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北27日電）立法院會今天三讀通過台鐵公司化設置條例，台鐵將轉型為公司，下設董監事及安全管理委員會；為健全財務，交通部將設立基金處理既存短期債務；現職人員轉調台鐵公司維持勞動條件，不得因公司成立裁員。

為使台鐵公司開發富於彈性，新法明定，公司辦理運輸及附屬事業，得報請交通部協調都市計畫主管機關，依都市計畫法法迅行變更；由於條例部分事項須有相當時日準備，新法明定施行日期由行政院訂定。

立法院會今天處理攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，朝野黨團日前協商時仍有6條保留條文，立法院今天對保留條文採表決處理；國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團及民進黨團都提出修正動議。

由於民進黨占席次多數，表決後並未採納在野黨團版本，保留條文照民進黨團修正動議通過。

三讀通過條文明定，交通部為經營鐵路，設國營台灣鐵路股份有限公司，以企業化經營發展健全國營鐵路事業。

三讀通過條文明定，台鐵公司業務範圍為經營鐵路客貨運輸，鐵路法規定的相關附屬事業，投資、轉投資或經營鐵路相關的業務，以及其他經交通部核准或委託的業務。而台鐵公司得視業務需要在國內、外設分公司或其他分支機構。

三讀通過條文明定，台鐵公司應設董事會，置11至15名董事，另置監察人3到5人，董事中應有1/3是鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專家學者，且董事至少應有1/5席次由台鐵工會推派的代表擔任，董事及監察人任一性別比例不得低各該總人數1/3。

三讀通過條文明定，台鐵公司董事會下設置安全管理委員會，組成由董事會訂定，並置總經理1人，需具有交通運輸或經營管理實務經驗的專業背景。

為協助台鐵公司財務健全、永續發展，三讀通過條文明定，政府應移撥台鐵管理局及所屬機構經管的適足資產，由交通部設立基金，處理台鐵既存的短期債務。

立法說明指出，短期債務為台鐵及所屬機構發行的商業本票和向金融機構舉借債務，短期債務衍生利息由交通部編列預算補助基金。

三讀通過條文明定，條例施行前原機關現職人員，除具有交通事業人員或公務人員任用資格，得由交通部依個人意願協助安置轉調其他機關，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立予以裁員。

三讀通過條文明定，轉調台鐵公司人員，除自願離職者，其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件應維持；台鐵公司因配合政府政策造成營運虧損，將由政府補貼。

三讀通過條文也規定，台鐵公司成立日起6個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發7個月薪給總額的慰助金。

為使資產開發富有彈性，新法明定，台鐵公司辦理鐵路客貨運輸及附屬事業若涉及都市計畫變更，得報請交通部協調都市計畫主管機關，依都市地畫法規定辦理迅行變更；涉及非都市計畫土地使用變更，依區域計畫法或國土計畫法規定。（編輯：蘇龍麒）1110527