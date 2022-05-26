台鐵公司化草案拚27日三讀 關鍵條文待表決

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（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院會27日將處理多項議案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，其中，會處理台鐵公司化條例草案，有6條保留條文，將在院會表決處理。

立法院朝野黨團20日協商台鐵公司化條例草案，雖有部分條文保留，但朝野達成共識，明定台鐵公司董事會下設置安全管理委員會；至於職工福利金條例規定、土地及房屋稅率等，朝野達成共識採納行政院版本。

保留條文部分，包括設立清償短期債務基金、現職台鐵員工轉調台鐵公司規範等。

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立法院會27日將開會處理報告事項及討論事項。在討論事項部分，柯建銘今天晚間受訪指出，明天要三讀的案子，包括嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及特別預算施行期間，延長至民國112年6月30日，這將列為第一案。

柯建銘說，接續會處理鐵路法部分條文修正草案，這有1條保留條文，以及國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案，有6條保留條文。（編輯：林克倫）1110526