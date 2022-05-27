台鐵公司化拚三讀 太魯閣號事故家屬盼加入監督

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（中央社記者余曉涵台北27日電）台鐵公司化草案今天可望三讀通過，太魯閣號事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」上午發布聲明，盼能讓家屬參與或列席相關安全委員會會議。

太魯閣的眼淚說，肯定行政院與立法院願意嘗試透過組織檢討來改善台鐵問題，台鐵的重重問題，都關係著他們最在意的「安全」。

太魯閣的眼淚表示，但條例第5條關於「安全管理委員會」卻漏洞百出，不僅沒有獨立性，有球員兼裁判的情形外，委員遴選的對象及資格不透明。

太魯閣的眼淚認為，把安全管理委員會組織放在董事會下面，委員遴選也交給董事會，很可能導致安全管理委員會沒有獨立性，最後球員兼裁判，過去台鐵在普悠瑪事故後也很快成立「營運安全處」，但仍發生太魯閣號事故，只要組織沒有獨立性，就沒有辦法落實監督；委員由董事會決定恐選出偏袒，只在意營利的人選。

太魯閣的眼淚希望，家屬雖然不是最懂交通運輸的人，但卻是最認真的人，既然過去有那麼多專家學者都做不到台鐵安全，那就讓這群已賠上摯愛親人的外行人來投入監督。

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太魯閣的眼淚說，日本福知山線事故後，也有將家屬納入共同討論，事故後訂出公司的「安全憲章」強調「確保安全」的最上位理念，而且非常有計劃地提出多項安全計畫，台鐵應該比照辦理。

太魯閣的眼淚指出，台鐵組織改造只是一個初步的骨架，未來的章程、子法是重要肌肉內涵，政府應該好好面對，不要被任何組織團體綁架，實質地用肌肉穩穩地挺直腰桿落實安全改革，不要只是拿空殼骨架虛晃一招。（編輯：管中維）1110527