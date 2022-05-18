台鐵與工會再次協商公司化草案 7小時仍無共識

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台鐵公司化草案引發台鐵工會在五一勞動節集體休假、列車停駛，端午節將屆，台鐵局與台鐵企業工會今天下午再度展開公司化草案協商，截至晚間10時，雙方談了7個小時仍無共識。

「國營事業台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」即一般俗稱的台鐵公司化草案，台鐵企業工會不滿未充分與工會協商就送進立法院，繼5月1日發起不加班活動之後，也規劃端午節、中秋節、國慶日及11月26日九合一選舉投票日都考慮不加班。

交通部長王國材與勞動部次長王安邦15日原本要與台鐵企業工會公開協商，因王國材家人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），王國材居家隔離，協商改期，今天由交通部次長胡湘麟、勞動部官員等人與工會先行協商。

截至晚間10時，台鐵局和工會協商會議仍尚未結束，台鐵企業工會秘書吳長智晚間說，今天協商內容著重在安全與永續經營，尚未達成共識，雙方將繼續挑燈夜戰。

台鐵企業工會理事長陳世杰今天說，工會會員9成都有簽署端午節不加班，而且司機員為大宗，願意出勤的司機員將比5月1日那天還要少。

台鐵日前統計，端午疏運期間台鐵訂票率不高，只有3到4成，將會視實際運量需求，決定要不要開加班車，因此到今天為止，台鐵都尚未對外公布端午疏運計畫。（編輯：陳清芳）1110518