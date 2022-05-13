王國材居隔心繫台鐵公司化 盼打造世界一流鐵道業

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部長王國材因同住家人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前居家隔離，心繫台鐵公司化，思考如何對社會及台鐵員工更清楚說明，盼將台鐵打造成世界一流的鐵道公司。

王國材原本預定今天與台鐵工會就公司化議題公開協商，但因王國材同住家人確診，王國材目前居家隔離，協商取消。

交通部發布新聞稿，王國材持續透過視訊會議與同仁討論台鐵公司化，並思考如何對社會大眾及台鐵員工更清楚說明推動台鐵公司化的目的，希望能讓台鐵脫胎換骨，提升安全與確保永續經營。

交通部也公布開創台鐵安全新文化示意圖。

王國材表示，希望順利完成台鐵轉型改革工作，建立台鐵安全新文化，贏回大眾對於台鐵營運安全的信心，並將台鐵打造成為一個世界一流的鐵道公司。

台鐵歷經107年普悠瑪號及110年太魯閣號兩次重大行車事故，社會大眾迫切期待台鐵能徹底改變提升安全，交通部認為台鐵轉型改革勢在必行，並以安全為前提。

交通部說明未來台鐵公司的組織架構，在董事會設立安全委員會，並由總經理直轄督導營運安全處及職安室，推動風險導向安全管理系統；設立品保室，以故障預防取代事故檢討，落實風險管理；設立行控處，統一調度指揮及應變事權；設地區營業處，下設營運安全科及職業安全衛生室，強化並稽核基層營運安全及工安管理。

交通部說，未來將授予台鐵公司地區營業處權責，辦理區內行車運轉、客貨服務、設備維護改善及緊急應變，強化橫向整合、縮短指揮鏈及行政流程。同時，充分發揮企業化經營彈性。

另，台鐵公司也將成立技術群，聘請安全、資訊及技術專業人才，建置安全系統設備、成立技術研發中心以及數位發展處，加速研發安全技術提升、導入先進資通訊技術，應用預防性維修及提升營運維修效率，並結合員工訓練中心，強化教育訓練，讓每名員工體認維護安全運輸的職責，除落實說、寫、做及記錄一致外，形塑積極發現風險，立刻通報解決的安全文化。

交通部說，目前正協助台鐵推動安全改革，包括成立高階技術會報落實安全管理，辦理各項設施軟硬體改善、依據鐵路法及鐵路行車規則監督台鐵行車運轉工作、積極推動安全管理系統（SMS），及透過鐵道局檢查員確認安全管理落實情形，並配合第三方安全評鑑，確認安全管理的有效性，定期向交通部提報評鑑結果。

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台鐵局長杜微說，目前台鐵組織體制尚沿襲行政機關，組織運作相對僵化，相關安全管理及改革工作事項未能徹底落實執行於基層單位，影響安全維護執行效能，包括受到組織法令限制人力無法及時因應實際業務需求增補與調派、基層主管及關鍵技術職務未能有合理待遇增加人才陞任意願、運工機部門橫向整合協調不足增加安全風險、差不多文化造成標準作業流程無法有效落實等，是目前台鐵在改革面所面臨的困境，必須透過公司化組織的改革，才能有機會發生改變。

王國材認為，借鏡日、韓國鐵公司化改革案例，韓國國鐵2005年國營公司化後，事故件數大幅下降88%；另日本國鐵1987年民營公司化後，事故件數大幅下降74%，其中JR西日本在2005年發生福知山線出軌事故後，深刻反省並在國土交通省指導下強化推動安全管理，事故件數從2005年133件降到2020年的30件，顯示公司化改革對於安全提升發揮明顯的成效。（編輯：管中維）1110513