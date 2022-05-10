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對台鐵恨不成鋼 運安會主委楊宏智支持公司化

2022/5/10 12:51（5/10 13:01 更新）
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國家運輸安全調查委員會10日公布台鐵太魯閣號事故最終調查報告，運安會主委楊宏智（中）率調查團隊在會中公布事故原因。中央社記者鄭清元攝 111年5月10日
國家運輸安全調查委員會10日公布台鐵太魯閣號事故最終調查報告，運安會主委楊宏智（中）率調查團隊在會中公布事故原因。中央社記者鄭清元攝 111年5月10日
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）國家運輸安全調查委員會今天公布台鐵太魯閣號事故最終調查報告。運安會主委楊宏智談到他對台鐵是恨鐵不成鋼，並說他個人支持台鐵公司化。

太魯閣號事故罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」有代表出席運安會調查報告公布記者會，家屬代表提出政府可成立監督小組，不要讓運安會的報告只是報告，所有建議要能完成並實現。

楊宏智說，他與罹難者家屬站在同一陣線，台鐵出了這麼多狀況，他是恨鐵不成鋼，恨不得台鐵馬上變好，包括他和他的家人，大家都會用到台鐵的服務，誰不希望回至正軌，他也不希望運安會的報告只是報告。

楊宏智說，政府的組織若以家庭型態來說，台鐵的家長就是交通部，交通部應該趕快往前走，讓台鐵的安全上軌道。

有關台鐵公司化，楊宏智表示，運安會無權置喙，但他個人不反對，百年老店已如此，改了雖不見得馬上解決問題，但改變就有希望。

楊宏智提到，運安會前身是飛航安全調查委員會，經過20年努力，定翼機的事故率降為零，日本以往鐵道事故率也很高，2004年成立鐵道調查機構，安全也大幅提升。（編輯：管中維）1110510

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