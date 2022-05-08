立院擬不開臨時會 綠拚台鐵公司化等案闖關

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（中央社記者王揚宇台北8日電）立法院本會期5月底結束，考量疫情嚴峻，朝野黨團傾向不開臨時會；民進黨團總召柯建銘受訪說，剩下幾週時間，待處理議案包括，延長紓困特別條例施行期間、台鐵公司化等案。

立法院會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間。

隨著本土疫情升溫，立法院長游錫堃5月6日主持朝野黨團協商時提及，截至5月5日，與立法院的相關人士，包括立委、立委助理及立法院職員、工友、司機等，合計有86人染疫。

朝野黨團協商後，傾向5月底法定會期結束後不開臨時會，但要保留彈性，如果有必要時且疫情降溫，各黨團再來協商決定是否開臨時會，處理緊急重大議案。

距離本會期結束還有3週左右時間，民進黨立法院黨團總召柯建銘接受媒體訪問時提到，待處理的議案包括中華民國111年度國營事業預算、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案、延長紓困特別條例施行期間等案。

法案類部分，柯建銘說，有台鐵公司化的國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案、促進轉型正義委員會落日後的相關配套法案、攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案、國家安全法與兩岸人民關係條例等案。

另外，嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例的施行期間，將在今年6月30日屆滿，行政院日前函請立法院同意將特別條例及特別預算施行期間延長1年至明年6月30日。立法院會4月22日處理報告事項時，無異議通過將此案逕付二讀，由民進黨團負責召集協商。

立法院交通委員會4月21日經表決，初審通過台鐵公司化條例草案，但包含設立清償短期債務基金、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發及職工福利等關鍵條文皆未達成共識，保留送黨團協商。

至於攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，立法院財政委員會4月21日開會審查，朝野激烈拉扯下，表決通過民進黨立委郭國文等人提案，全案保留出委員會，交黨團協商。外界預料此案排入立法院會處理時，朝野將再掀起攻防。（編輯：蘇志宗）1110508