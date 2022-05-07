交通部與台鐵工會13日再協商 將全程直播

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（中央社記者余曉涵台北7日電）台鐵公司化爭議持續延燒，交通部長王國材表示，13日將與台鐵企業工會再度協商，就工會關心議題跟員工誤解的部分解釋清楚，希望能達成共識，共創台鐵公司未來。

台鐵企業工會不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通就送進立法院審查，在5月1日發起不加班活動，甚至不排除端午節、中秋節等也都將不加班抗議。

為了解決爭議，交通部與勞動部將在13日召開「台鐵公司條例勞資溝通會議」，由交通部長王國材、勞動部次長王安邦共同主持，希望雙方能達成共識，並且這場會議將公開直播。

王國材告訴中央社記者，工會關心事項及員工誤解包含薪資福利不會變、資產負債課題部分，都會在會中解釋清楚。

王國材說，政院版草案在資產設計上都是為了公司收入而設計，讓台鐵公司有自主權，公司有董事會，也會有勞工董事，資產開發上也會鬆綁法規，要讓工會關心的議題都可以講清楚。

王國材表示，也期待說透過公共的轉播，外界可以看得更清楚，這是為了溝通。他也表示，請勞動部共同主持就是希望可以更公平，讓他與台鐵就政府可以做的進行說明。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，13日的會議希望可以針對大家疑義還有整個條例公開表示意見，並將跟交通部討論看能不能有所共識。

陳世杰說，希望13日當天可以能往好的方向進行，畢竟員工在上班要安居樂業，抗爭也是不得已的。（編輯：陳政偉）1110507