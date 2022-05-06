台鐵逐一回應工會提公司化5議題 強調持續溝通

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台鐵公司化爭議持續延燒，台鐵企業工會昨天提出5項議題，包含民國92年時政府承諾事項無法實現、改革不以安全為前提等。台鐵局今天也一一回應，並強調會持續溝通協商。

台鐵局長杜微昨天與台灣鐵路工會針對台鐵公司化溝通，也是勞動節後首次勞資協商，雙方無交集，台鐵工會於會後正式發起6月3日端午節不加班聲明簽署活動。

台鐵企業工會昨天也發出快訊提出5項議題，包含民國92年政府對台鐵公司化承諾事項，為何於本次草案無法實現，卻強行送立法？為何台鐵改革不以安全為前提？工會希望台鐵要有一部台鐵安全憲章，未來台鐵必須遵守最高安全標準。

為何台鐵改革，台鐵要失去軌道路線及各車站，皆移交出去，未來營運時，卻還得高額租回使用？未來員工升資考試，外部機關是否承認？銓敘如何辦理及保障？草案只說公司成立初期，絕不資遣任何員工，但對未來的員工制度及保障根本沒有著手，且未文字化。

台鐵局今天也發出新聞稿一一回應，台鐵局說，這次條例草案是交通部自去年5月起，多次召開跨部會諮詢會議妥為訂定，對於行政院於民國92年對台鐵公司化承諾事項均已實現。

其中債務問題在短期債務由政府設立基金全部承擔；舊制退撫金由交通部逐年編列預算支應；遞延負債逐年對列遞延收入處理；日常性應付貨款循一般支付程序處理；公司成立時，債務負擔歸零。

台鐵局說，建設及維修費用由交通部編列預算支應，政策性任務虧損補貼也由政府負責補貼，並積極與工會協商，但為了台鐵改革草案先行送立法院審議，後續也會持續溝通協商。

台鐵局也強調，台鐵改革是以安全為前提，尚未公司化前，交通部及台鐵局也努力推動台鐵安全改革各項工作，包括落實安全管理、辦理各項設施軟硬體改善、依據鐵路法及鐵路行車規則監督台鐵行車運轉工作、積極推動SMS安全管理系統，以及透過鐵道局檢查員確認安全管理落實情形，並配合第三方安全評鑑，確認安全管理的有效性等。

相關草案也參考工會提出版本，增列相關文字敘述外，未來公司化後也設立安全委員會、品保室、地區營業處、建置安全系統設備、成立技術研發中心，並結合員工訓練中心等。

資產部分，台鐵局說，台鐵資產新台幣7360億分類及處理方式，都以永續經營及營運效能為目標，草案中也明定具有彈性的政府提供方式，包含作價投資、贈與、補助、出租或設定地上權等，是最有利於公司營運方式。

員工福利上，台鐵局說，未來依原身分轉調台鐵公司者，相關權益等都維持現況，且草案中也明定公司成立之日不能裁員，未來視公司整體經營狀況，由董事會訂定相關人事規章。

台鐵局說，工會已經有提出具體明確訴求，有助於縮小院版與工會版條例草案差距，將會持續與工會溝通協商，爭取達到更多共識。（編輯：陳政偉）1110506