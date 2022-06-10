工會不滿無法先了解子法 交部：要求台鐵須討論

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（中央社記者余曉涵台10日電）台鐵企業工會不滿公司化子法無法先行了解，盼請行政院長蘇貞昌出面，否則勞資衝突再起，將在國定假日執行不加班活動。交通部則回應，已要求台鐵局須跟工會討論，請工會放心。

台鐵企業工會今天發布新聞稿表示，對於台鐵公司化，工會希望勞資雙方進行理性溝通，但交通部卻採封閉態度。

台鐵工會指出，台鐵公司化所涉的16條子法，台鐵局已擬好部分，工會要求先行了解，但卻被告知，交通部不准工會先知悉，這讓工會十分不解與不滿。

台鐵工會說，公司化母法已經通過，後續16條子法在行政院與交通部承諾下，工會也願相信交通部將信守承諾與工會達成16子法共識，但近期交通部長王國材的言論與作為並非善意，令人心寒。

台鐵工會敦請蘇貞昌出面，否則台鐵工會與交通部的衝突又將再起。台鐵工會也強調，若台鐵局不先與工會溝通，取得共識前，逕自將子法送交通部，工會認為交通部已無善意可言，勞資衝突將再起，於接下來的國定假日及投票日，執行不加班活動。

交通部表示，台鐵局預定今天完成台鐵公司化16項子法草案，交通部下週由交通部政務次長胡湘麟召開跨部會（人事總處、主計總處）會議，確定草案內容，就會迅速交請台鐵勞資雙方協商。

交通部強調，王國材昨天於鐵路節慶祝大會指出，台鐵局將改制為台鐵公司，預計113年1月掛牌，台鐵公司屬於所有台鐵人，16項子法的範圍涵蓋組織架構與薪資福利等；交通部已要求台鐵局須跟工會討論，請工會放心。（編輯：陳政偉）1110610