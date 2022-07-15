台鐵研議留才加薪案 產業工會指7000多人被遺忘

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台鐵研議中的留才加薪方案今天外流，台鐵產業工會在臉書公布部分內容，並指出有7000多人被遺忘，要求所有基層都要調薪。台鐵局長杜微則回應，方案未定，還要跟工會討論。

台鐵產工也發布新聞稿，表示台鐵留才方案，僅針對「關鍵職種」和「各級主管」調薪，所列關鍵職種約8247人，站在第一線服務旅客的運務員、支撐台鐵後勤運作的行政人員等幾乎全被排除，高達7000多人被遺忘。

台鐵產工指出，台鐵的留才說明就是在告訴員工和社會大眾，服務旅客原來不重要，剪收售票、運轉行車通通不重要，更是國家帶頭分化工人，只調整部分人員的薪資，對薪資略高於基本工資的營運人員更無調整作法，不僅違背交通部長王國材說的「支持改善低薪」，更和台鐵兩大工會的訴求遠不相符。

台鐵產工表示，所有基層都是關鍵，共同支持台鐵的營運和安全，都應該要調薪，國家真的要改善低薪，就請台鐵局盡速調高營運人員薪資、資位人員待遇要比照中華郵政公司，而非分化工人，讓基層更憤怒。

杜微接受中央社記者訪問表示，留才方案內部還未確定，且還要與工會討論。

根據台鐵研議的留才說明，「關鍵職務津貼」以支領危險津貼者為適用對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等。

台鐵也研議調整主管人員加給，中低階主管由目前新台幣3700元至5550元，調整為6000元至1萬元，另將主管等級由8調為11個，依工作繁簡度與職責高低調整加給。

交通部推動台鐵公司化，預定民國113年1月掛牌，目前正由勞資協商16項子法。

因台鐵企業工會與產業工會都指出台鐵低薪，留不住人才，台鐵企業工會甚至發函要求台鐵全面調薪50%。（編輯：陳政偉）1110715