台鐵公司推動會報 確認短期債務以作業基金處理

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（中央社記者余曉涵台北21日電）台鐵將在113年公司化，交通部今天召開台鐵公司推動會報第2次會議，會中也確認交通作業基金收支保管及運用辦法修正草案，將以交通作業基金下成立分基金，處理台鐵短期債務。

台鐵預計在113年1月公司化，交通部今天發布新聞稿表示，上午召開台鐵公司推動會報第2次會議，由會報召集人胡湘麟主持，並邀請行政院交通環境資源處、主計總處，以及交通部台灣鐵路管理局、鐵道局、人事處、會計處、總務司、法規會、路政司等共同參與，以掌握各分組子法審理情形及台鐵局與工會協商進度。

交通部說，國營台灣鐵路股份有限公司設置條例自6月22日總統公布後，交通部隨即成立台鐵公司推動會報，朝113年1月公司成立目標前進，並以今年底完成16項子法核定為優先要務。

交通部表示，今天會中組織管理組除就工作期程規劃提出報告外，並說明組織、任免、薪資、陞遷、待遇、退休等議題討論情形，財務資產組就5項子法進行初步盤點後，完成交通作業基金收支保管及運用辦法修正草案，提經今天的推動會報確認。

交通部指出，交通作業基金收支保管及運用辦法修正草案是為處理台鐵局既存短期債務，將以在交通部交通作業基金下成立分基金，統籌台鐵局撥入資產及債務管理作業，基金存續至債務清償完結時結束，現已循法制作業進行中。

針對工會關切成立基金須撥入資產議題，交通部說，已責成台鐵局應儘速釐清移撥資產、資產價值及處理程序，確保適足，以利後續向行政院爭取，順利成立基金及處理債務。

另外，台鐵局截至目前已與工會召開4次會議，工會持續關切資本額設立、職工福利金、留才及薪資待遇等議題，交通部已請台鐵局持續與工會溝通說明，勞資協商期須至少3個月，對於工會訴求恐有誤解地方應即刻釐清，充分溝通，化解疑慮。

至於推動會報相關討論與台鐵及工會溝通，將採平行作業方式進行，以爭時效，工會對於推動會報討論過的子法，如認有疑問，仍可表達意見。

交通部重申，台鐵組織改革是台鐵下個百年大計，目前研議子法階段，尤賴工會共同參與，交通部將會持續以扶持與協助的態度，確保員工權益下，推動台鐵公司化。（編輯：陳政偉）1110721