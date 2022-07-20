台鐵留才調薪方案未協商 工會要求道歉

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（中央社記者余曉涵台北20日電）台鐵局今天就公司化子法再度與台鐵企業工會協商，會後工會認為資方仍答非所問，且廣傳的留才調薪方案並未與工會協商過，盼資方公開表達道歉。

台鐵局19日及20日再度與台鐵企業工會協商相關子法，台鐵企業工會今天會後發布新聞稿表示，台鐵局對於公司化資本額的計算，在會議中仍答非所問，無所依據。

台鐵工會表示，台鐵職工福利金每人每年實際分配才新台幣1900元，但中華郵政、港務、桃機公司等，至少都有萬元以上，跟台鐵差距有天壤之別。

工會表示，公司化後，未來勢必需要足夠的資金，來執行各項福利精進方案，所以，公司章程中設立資本額必須足額，提撥的福利金也才足夠。

工會不滿表示，對於台鐵公司化，交通部與台鐵局資方對於員工的安定與保障不思提升方案，連薪資調整也是無善意回應，如果資方連法定的職工福利金都打算用每年1900元打發，真的讓台鐵員工真的看不到未來。

另外，工會也說，近期廣傳的留才調薪方案，資方從未與工會協商過，合理懷疑是資方在搞分化，要求資方公開對此事表達道歉。

工會強調，中秋、國慶及九合一大選等重要日疏運，不加班活動是進行式，期間資方的表現更是催化劑，如果資方持續如此表現，只會催化不加班活動，員工只能用實際行動爭取自己合法的權益。（編輯：陳政偉）1110720