工會要求台鐵速改善低薪 否則中秋節不加班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北12日電）台灣鐵路工會（企業工會）今天呼籲資方，盡速改善低薪現況，另在公司化子法中，訂定足額的資本額，工會表示，若資方無善意回應，即刻啟動中秋節不加班活動。

台鐵工會今天透過新聞稿呼籲資方提高員工薪資待遇，另在訂定子法時，公司章程中的資本額應足額，確保公司化後，員工薪資及福利制度能明文保障，以上要求如資方無善意回應，工會即刻啟動中秋節不加班活動。

立法院今年5月三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，台鐵預定在113年1月完成公司化，今年6月中旬台鐵公司化16項子法草案出爐，目前勞資雙方正協商涉及公司組織章程、員工薪資及福利等16項子法。

台鐵工會於6月中旬曾發函台鐵，要求全面加薪50%。台鐵工會說，台鐵長期低薪，導致多年來無法留住人才，各單位始終無法補足人力缺額，應該在公司化前就先調薪，讓員工對公司化有信心，工會先前已發函要求調整薪資，但至今仍未接獲資方回應，資方的態度，讓工會評估啟動勞資對抗活動。

另最近台鐵勞資協商公司化子法時，在資本額的部分卡關，資方提出台鐵公司資本額是新台幣800億元，但工會認為資方無法說明800億是如何計算，難說服工會。

台鐵工會認為，公司化後，職工福利的各項激勵措施要能順利推動，以提振會員的士氣，及對台鐵的歸屬感，未來勢必需要有足夠的資金，執行各項福利精進方案；工會堅決要求公司設立的資本額必須足額，在公司設立時，初次提撥的福利金才可一次到位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台鐵工會說，未來台鐵公司仍肩負政府政策的前提下，獲利勢必有限，甚至仍有虧損，所以，為避免會員因公司經營不善，導致薪資福利調降，強烈要求資方，必須於子法中明文保障，員工薪資不受公司營運有所影響。

台鐵工會表示，提高薪資待遇的訴求仍無下落，且目前資方在子法談判的態度，工會不能接受；資方必須以最高標準看待工會所提事項，並認清各項議題的決策層級，無須持續派出毫無決策權的談判代表，否則將無法阻止勞資對抗。（編輯：陳清芳）1110712