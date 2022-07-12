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基層領基本工資 台鐵產工盼比照中華快遞加薪5千

2022/7/12 15:01
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（中央社記者張雄風台北12日電）中華快遞日前成功爭取調薪新台幣5000元。台鐵產工今天呼籲交通部，鐵路基層工人、營運人員許多僅領基本工資，嚴重落後其他單位，應比照中華快遞加薪新台幣5000元。

中華快遞工會日前成功爭取調薪5000元，預計8月生效。台灣鐵路產業工會今天發布新聞稿表示，呼籲交通部立即為鐵路基層工人、營運人員調薪5000元，脫離低薪血汗，讓員工的辛勤付出獲得合理報酬。

台鐵產工指出，鐵路基層工人營運人員辛苦工作，薪資比快遞工人更低，許多基層營運人員只領基本工資；在交通部轄下的各級單位中，鐵路資位人員的薪資待遇嚴重落後其他單位。

台鐵產工引用交通部長王國材日前接受媒體聯訪時所說「公部門、國營事業不宜帶頭給員工低薪，薪資福利好，員工自然願意為公司付出，這部分會支持中華快遞調整薪資」；請部長「不要大小眼」。

台鐵產工最後強調，應正視工會提出資位人員待遇表比照郵政單位訴求，讓有專業的鐵路員工能繼續留下來在鐵路服務，提供安全專業的運輸。（編輯：陳清芳）1110712

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