台鐵產業工會不滿公司化協商 政院：會充分溝通

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（中央社記者陳俊華台北26日電）台鐵產業工會今天說，台鐵公司化協商談判淪「閉門協商」，要求留才方案應公開透明；行政院官員說，一定會以保障員工既有權益條件下，推動公司化，會將意見帶回了解、和員工充分溝通。

台灣鐵路產業工會今天到行政院外舉行記者會。台鐵產業工會秘書長魏豫綾說，公司化後應就現職人員留才補償或加薪，但這次留才獎金只有新台幣2000元，引發員工反彈；今年上半年已有200、300人離職，相當於過去一年的規模，顯示台鐵推動公司化，讓員工失望。

台鐵產業工會理事曹嘉君指出，基層人員要求留才方案公開透明，但竟傳出行政院代表在協商時指出，只要罷工通過，將修勞基法明訂三班輪班人員，未來在國定假日不得拒絕出勤，是否屬實。

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行政院交通環境資源處長陳盈蓉收下陳情書，她說，行政院長蘇貞昌一再交代，一定會以保障員工既有權益條件下推動公司化；休假問題是希望在團體協約有所規範、制度化讓大家能遵循，不是要修勞基法。

陳盈蓉表示，台鐵提出的方案，是和員工協商後才會提到交通部，交通部也說經過討論，才送到行政院，目前由人事行政總處整理中；她也會將陳情意見帶回行政院了解，並強調一定和員工充分溝通、尊重員工意見。（編輯：林興盟）1110926