時力指台鐵公司化子法預告期太短 籲協商公開透明

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（中央社記者王揚宇台北8日電）立法院會5月三讀通過台鐵公司化設置條例，外界關注相關子法訂定進度；時力立法院黨團今天表示，這次草案的公告時間僅3天，預告期其實在太短，應延長到至少14天，協商過程也應公開透明。

交通部6月15日針對台鐵公司化16項子法，舉行首次跨部會議，實質細節將由台鐵與工會溝通。時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天與台灣鐵路產業工會理事長王傑，針對近期台鐵公司化子法草案預告期過短、內容影響員工權益等召開記者會，並提出訴求。

與會者呼籲，台鐵在協商過程中，應更公開透明，並應確實依據勞基法規定及精神，訂定合理合法的子法。

台灣鐵路產業工會表示，目前已有數千名台鐵員工連署，要求交通部應公開透明進行協商，並公開公司化進度，如此才是破除謠言的最佳方式。

陳椒華說，這次台鐵公司化子法草案的公告時間僅3天，但行政院早在2005年就函示預告期不得少於7天，甚至在2016年改為不得少於60天，除非情況急迫、或者情況特殊，才有縮短期間的必要。

陳椒華指出，呼籲交通部應延長預告期，至少要14天，讓民眾及台鐵人員得以充分陳述意見，不要罔顧他們的權益。

邱顯智指出，台鐵應該在誠信協商、合乎勞動法令、維護勞工權益的基礎上，重新檢討相關子法規定。

王婉諭質疑，3天的預告期，是否真的足夠讓民眾充分表達意見，提醒台鐵局及交通部，此舉影響的不僅是這次公告的2項草案，恐怕也會影響後續與工會尋求共識的信任基礎，讓其他子法更難透過協商產生共識。（編輯：趙蔚蘭）1111108