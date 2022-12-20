不滿公司化子法無共識逕公告 台鐵工會要求撤回

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣鐵路管理局113年將轉型為公司，交通部日前公告台鐵公司化子法中有關車輛的維修與重置費用，台鐵也要負擔一半，台鐵工會不滿交通部未與工會達成共識就公告，要求撤回。

政府推動台鐵轉型，國營台鐵公司預定民國113年1月掛牌，交通部正研擬16項公司化相關子法，台灣鐵路工會（企業工會）參與討論，部分子法已公告，部分仍在討論中。

台鐵工會今天發布新聞稿指出，交通部日前公告的一項公司化子法，實際上還未與工會達成共識，也就是「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案。

台鐵工會說明，原本台鐵公司化母法中，有關車輛維修費用由交通部支應，但在子法中，交通部要求台鐵應負擔一半，也就是車輛第1及第2級保養的經費由台鐵負責，第3及第4級保養費用再由交通部編預算。

台鐵工會認為不合理，估計第1及第2級的保養費用每年約新台幣21億元，應該也是由交通部負擔。

台鐵工會說，在討論過程中就已表達過工會的看法及立場，交通部完全未採納，因這項子法事涉軌道路線維護及列車維修，與台鐵鐵路安全與永續經營關係密切，交通部不但未採納工會意見，還在與工會無共識下就公告，工會無法接受，要求27日前撤下。

台鐵工會27日將召開會議，若交通部不理會工會要求，工會不排除採取激烈手段。（編輯：吳協昌）1111220