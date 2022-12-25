台鐵公司章程草案列百工百業 超市、報關在列

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台灣鐵路管理局將於2024年1月轉型為公司；交通部日前討論子法中有關公司章程，發現台鐵在公司營業項目幾乎列出百工百業，除運輸本業外，連超市、報關、病媒防治等都在列。

根據台鐵向交通部提出的台鐵公司章程草案，列出4大項共67小項，除了運輸本業、鐵道工程興建維護外，還有其他眾多行業。

其中在鐵路運輸附屬相關事業中，除了有報關業，還有文教、樂器、育樂用品零售業，連觀光遊樂業、首飾及貴金屬零售業、鐘錶零售業、日常用品零售業、家寢廚房器具零售業、無店面零售業、產品設計業、餐館業等也納入。

在鐵路資產開發相關事業中，台鐵在草案中羅列百貨公司、超級市場、便利商店、建築經理業、都市更新重建業、區段徵收及市地重劃代辦業、特定專業區開發業、工業廠房開發租售業、不動產買賣業、老人住宅業、病媒蚊防治業、廢棄物清除業、租賃住宅代管業、觀光旅館業、一般旅館業等。

台鐵將其他培養、繁榮鐵道運輸及傳承鐵路文化所需的其他事業也列為公司未來發展項目，包括智慧財產權業、電信事業、管理顧問業、工程技術顧問業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、互動式情境體驗業、電子票證業。

台鐵局長杜微今天接受中央社記者訪問有關台鐵公司章程草案時，不願多談，僅答覆參考台灣鐵路工會的意見，也是對未來公司營運的保障。

不過，台鐵工會理事長陳世杰接受中央社記者訪問的說法是，台鐵公司章程草案中的營業項目多數是台鐵提出，工會只要求納入鐵路鐵道工程維修。

台鐵工會秘書長張文正接受中央社記者訪問指出，台鐵應該平穩轉型，在公司初成立時不應有太大變動，工會在乎的是鐵路運輸本業與工程維修，根據台鐵提出的公司章程草案，幾乎除了殯葬業外，百工百業都要做，這會讓外界看笑話，而且公司未來發展方向，應交由未來的公司董事會討論。

根據交通部官員轉述在台鐵公司化推動會報中，經濟部的看法是，台鐵列出的營業項目，有些是特許行業，不一定會獲准，例如報關業、觀光旅館業、電子票證業，至於非特許行業，不必列在章程中也能經營。

台鐵公司化相關子法共有16條，部分已公告，部分仍在討論中，交通部希望年底前能全部定案。（編輯：張雅淨）1111225