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台鐵公司化 王國材估112年訂子法編預算設董事會

2022/12/31 16:20（12/31 17:56 更新）
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交通部長王國材（左2）31日接受媒體聯訪時表示，已請台灣鐵路工會參與交通部的台鐵公司化子法協商推動會報，盼加速整合意見，估在民國112年1月完成子法訂定。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月31日
交通部長王國材（左2）31日接受媒體聯訪時表示，已請台灣鐵路工會參與交通部的台鐵公司化子法協商推動會報，盼加速整合意見，估在民國112年1月完成子法訂定。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月31日
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（中央社記者黃旭昇新北31日電）交通部長王國材今天表示，台鐵公司化時程表已訂下來，希望民國112年1月完成子法訂定、112年3月可編列113年預算、112年6月成立董事會以通過很多子法，整體時程都還來得及。

王國材下午訪視位於新北市泰山區的交通部高速公路局北區交控中心，關切元旦連假的國道路況，會後接受媒體聯訪時，說明交通部推動台鐵公司化以及與台鐵、台鐵工會共同研訂公司化子法等議題。

他指出，交通部有台鐵公司化子法協商推動會報，主要整合行政院各部會意見，再將子法內容交給台鐵進行勞資協商。最近發現，推動會報通過的內容，在勞資協商不順利，所以已經直接請台灣鐵路工會參與推動會報與行政院各單位面對，希望加速時程。

王國材表示，整個台鐵公司化的時程表已經訂下來，到111年底有9項大致產生共識，其它還在討論，希望112年1月完成子法訂定，112年3月可編列113年的預算，112年6月初步成立董事會以通過很多子法，原則上，整體時程都還來得及。

他說，最重要是，台鐵工會本於會員權益，溝通過程中希望爭取最大權益；交通部也期待能夠取得平衡點，但政府在協助過程中，有些或許有限制，可以參考過去其它公司的範例，這部分會繼續溝通。

記者提問，交通部的新春記者會延後召開，是否與外傳內閣改組有關。

對此，王國材表示，延後的原因，主要是為了準備資料，希望在春節前1週將最新資料更新後向媒體報告。（編輯：戴光育）1111231

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