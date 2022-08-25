更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院拍板112年度國防預算大增716億 成長13.9%
首頁 / 生活

基本工資9/1審議 勞方喊話月薪2.8萬

2022/8/25 10:30（8/25 10:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基本工資將於9月1日審議，勞方盼月薪能一步到位、調至新台幣2.8萬元。（中央社製圖）
基本工資將於9月1日審議，勞方盼月薪能一步到位、調至新台幣2.8萬元。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北25日電）基本工資將於9月1日審議，考量消費者物價指數飆高、消費成本增加，勞方認為，基本工資勢必調整、否則就是減薪，盼月薪能一步到位、調至新台幣2.8萬元。

基本工資審議委員會由勞、資、政、學四方委員共同決定，勞動部9月1日上午將召開審議委員會討論明年基本工資是否調整。

全國產業總工會秘書長戴國榮告訴中央社記者，如果要落實總統蔡英文提出月薪3萬元的目標，勞方希望月薪能一次到位、調至2萬8000元，才有可能在蔡總統卸任前達到目標。

戴國榮也說，這幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，內需服務業受衝擊、景氣還未復甦，因此審議委員會都以消費者物價指數（CPI）及經濟成長率（GDP）來做為參考指標。

根據最新經濟預測，主計總處將今年CPI年增率從2.67%上修到2.92%，將今年經濟成長率從3.91%下修至3.76%。

戴國榮指出，勞方希望基本工資調整能夠十足的反應CPI，否則勞工買東西變貴了，就是變相減薪，而依照過往基本工資審議的默契、經濟果實勞資共享，預估基本工資調幅至少應4.8%，但台灣長期處於低薪環境，加上落實3萬元夢想，仍希望月薪能調至2.8萬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全國產業總工會理事長江健興則認為，基本工資應調漲，才能帶動消費買氣，否則會造成經濟惡性循環，且有勞工付出、資方才有獲利，經濟果實更應該勞資共享。

江健興也提到，雖然今年基本工資調幅達5.21%，但物價飛漲，調高的薪資都已經被通膨吃掉，而與鄰國相比，日本、韓國不論疫情，每年都仍會調漲基本工資，台灣這幾年經濟成長表現佳，基本工資更應該調漲。（編輯：陳政偉）1110825

延伸閱讀
基本工資喊漲5%？ 吳東亮建議循序漸進、滾動討論通膨吃掉薪水漲幅 上半年實質經常性薪資負成長中研院下修今年經濟成長率至3.52% 估CPI為3.16%月薪未滿3萬 去年減至246.5萬人連8年下降
江健興
蔡總統：政府希望每年調高基本工資 會排除萬難
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族