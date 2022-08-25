基本工資9/1審議 勞方喊話月薪2.8萬

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）基本工資將於9月1日審議，考量消費者物價指數飆高、消費成本增加，勞方認為，基本工資勢必調整、否則就是減薪，盼月薪能一步到位、調至新台幣2.8萬元。

基本工資審議委員會由勞、資、政、學四方委員共同決定，勞動部9月1日上午將召開審議委員會討論明年基本工資是否調整。

全國產業總工會秘書長戴國榮告訴中央社記者，如果要落實總統蔡英文提出月薪3萬元的目標，勞方希望月薪能一次到位、調至2萬8000元，才有可能在蔡總統卸任前達到目標。

戴國榮也說，這幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，內需服務業受衝擊、景氣還未復甦，因此審議委員會都以消費者物價指數（CPI）及經濟成長率（GDP）來做為參考指標。

根據最新經濟預測，主計總處將今年CPI年增率從2.67%上修到2.92%，將今年經濟成長率從3.91%下修至3.76%。

戴國榮指出，勞方希望基本工資調整能夠十足的反應CPI，否則勞工買東西變貴了，就是變相減薪，而依照過往基本工資審議的默契、經濟果實勞資共享，預估基本工資調幅至少應4.8%，但台灣長期處於低薪環境，加上落實3萬元夢想，仍希望月薪能調至2.8萬。

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全國產業總工會理事長江健興則認為，基本工資應調漲，才能帶動消費買氣，否則會造成經濟惡性循環，且有勞工付出、資方才有獲利，經濟果實更應該勞資共享。

江健興也提到，雖然今年基本工資調幅達5.21%，但物價飛漲，調高的薪資都已經被通膨吃掉，而與鄰國相比，日本、韓國不論疫情，每年都仍會調漲基本工資，台灣這幾年經濟成長表現佳，基本工資更應該調漲。（編輯：陳政偉）1110825