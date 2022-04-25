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月薪未滿3萬 去年減至246.5萬人連8年下降

2022/4/25 19:15（4/25 19:29 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）主計總處今天公布110年人力運用調查，全體受僱就業者中，月薪未滿3萬元的人數連續8年下降，持續降至246.5萬人，較109年大減25.6萬人，創下近年新低紀錄。

主計總處每年5月隨同人力資源調查附帶辦理人力運用調查，蒐集勞動力運用、移轉及就業型態、失業原因等補充資訊；不過110年受到本土疫情升溫影響，調整至10月辦理，並於今天公布調查結果。

對於外界最關注的低薪情況，主計總處調查顯示，110年10月全體受僱者（含部分工時者）每月主要工作經常性收入突破4萬元大關、增至4萬417元，年增913元或2.31%。

至於月薪未滿3萬元者，人數也連續8年下降，110年降至246.5萬人，大減25.6萬人，若排除早年物價、薪資水準偏低的年代，已經創下近年新低紀錄，占全體受僱者比重則為26.84%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣解釋，隨著基本工資調升、廠商調薪，國內薪資水準持續提升，長期月薪未滿3萬元的人數走勢呈現下滑。（編輯：張良知）1110425

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