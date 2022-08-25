基本工資9/1審議 學者：應調漲但漲幅不宜過高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北25日電）基本工資審議會9月1日召開，學者認為，今年情勢與去年相比，勞工生活確實受物價影響，基本工資應該調，但因數據顯示製造、科技業等出口情勢可能轉差，漲幅不宜過高。

基本工資攸關邊際勞工生活，勞動部將於9月1日舉行基本工資審議委員會，會中將就各項社會經濟情勢指標討論是否要調漲基本工資。

總統蔡英文上任後，基本工資已連6次調漲，蔡總統日前出席活動時也表態，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，勞動部長許銘春日前接受訪問時，對於調漲基本工資也持正向態度，因此外界預估基本工資將再度調漲。

中國文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻告訴中央社記者，基本工資審議須考量經濟面跟勞工生活面，從經濟面來看，「今年情勢與去年剛好相反」，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對內需服務業產生很大衝擊，而製造業、科技業等外銷暢旺。

不過，今年受惠疫情趨緩，內需服務業等情況比去年同期好非常多，但製造業跟科技業等情況卻在7月下旬開始變差。

李健鴻說，若以勞工生活面來看，去年消費者物價指數（CPI）是溫和上漲，經濟成長率（GDP）也明顯高於CPI，但今年截至目前為止的CPI與去年上半年相比明顯增加1.2至1.5個百分點，對勞工的支出影響相當大，不論主計總處或央行都指今年GDP不會像去年一樣好。

李健鴻指出，綜合來看，考量物價對勞工生活衝擊 大，基本工資應該要漲，但因下半年經濟情勢可能沒那麼好，漲幅不宜過高、不應超過5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台大國發所副教授辛炳隆則表示，去年經濟成長情勢不錯，加上有紓困配套，讓基本工資調幅達5.21％，資方沒有很大反彈；今年內需服務業回溫，製造業下半年可能不怎麼好，但包含主計總處、中經院等作出的數據都反應出整體經濟成長率還是不錯，因此認為基本工資還是會調。

辛炳隆指出，去年基本工資審議考量前年基本工資調比較少，因此去年的經濟果實有分比較多給勞工，雖然依照過往基本工資審議的默契，基本工資漲幅可能達4.8%，但這是可以調整的，屆時就要看審議會上勞資雙方如何討論，「經濟果實要如何分配是重點」。（編輯：陳清芳）1110825