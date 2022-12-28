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汽車汰舊換電動車補助112年上路 最高1.5萬

2022/12/28 09:24（12/28 10:04 更新）
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圖為民眾在台北市文山區一處加油站換電站更換電動機車電池。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北28日電）環保署預計112年元旦起實施老舊汽車汰舊換新獎勵辦法，若汰舊換電動車，符合規定可領空污補助新台幣2000元、減碳獎勵1萬2000元，加回收獎金1000元，最高可獲1萬5000元補助。

行政院環境保護署預告訂定「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」草案及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」草案，預計112年上路。如果民眾淘汰舊車換購電動車輛或低碳排車輛後，將其減量效益歸屬給環保署，依減空污、減碳項目及換新車種不同，可獲得不同金額補助。

以老舊汽油小客貨車為例，汰舊換電動車所獲得的減碳憑證同意移轉給環保署後，可獲得空污補助2000元、減碳獎勵1萬2000元；另外，再加上舊車回收獎勵金1000元，等於總共可領1萬5000元。

然而，若要領滿空污及溫室氣體減量的全額獎勵，出廠日期、車齡及車種皆須符合規定，且溫室氣體減量獎勵排除柴油大客車及遊覽車。

根據空污減量補助草案內容，老舊汽車是指96年12月31日前出廠的燃油小客車、小貨車及小客貨兩用車；95年9月30日前出廠的柴油大客車、大貨車；但在溫室氣體減量獎勵草案中，只要是申請日往回推，滿10年的汽油小客貨車、柴油小客貨車即可申請。

此外，兩草案所含括的車種也不盡相同。空污減量補助從汽油小客貨車、柴油小客貨車、柴油大客貨車或遊覽車等皆有補助，金額自2000元至3萬元不等。

在溫室氣體減量獎勵草案中，僅針對汽油小客貨車、柴油小客貨等可申請獎勵金，分別為1萬2000元及1萬5000元；排除包括柴油大客車及遊覽車等。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說明，以小客車為例，若是已滿10年的老舊汽車，汰舊換電動車是符合領取1萬2000元獎勵金的資格，但若該車並非96年12月31日前出廠，就沒辦法領到2000元的空污減量補助。（編輯：陳清芳）1111228

#環保署氣候變遷辦公室
#蔡玲儀
#行政院環境保護署
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