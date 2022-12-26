明年住宅家電汰舊節能補助每台3000元 申請方式一次看

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民眾自112年1月1日起購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助新台幣3000元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北26日電）為加速老舊耗能家電退場，經濟部推動住宅家電汰舊換新節能補助，民眾自112年1月1日起購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助新台幣3000元。

能源局表示，申請期間自112年2月1日至113年1月15日止，如補助經費用罄，將提前截止受理；另外，112年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2000元，合計可獲得5000元節能補貼。

能源局透過新聞稿說明，本次家電補助強調汰舊換新，民眾必須在補助購買期間（112年1月1日至12月31日）內完成冷氣、冰箱新機購置與舊機汰換，才符合補助申請條件；請民眾在業者到府安裝冷氣、冰箱並回收舊機時，一併向業者索取環保署廢四機回收聯單第三聯，並確認回收品項為冷氣或冰箱，以作為家電汰舊證明。

能源局表示，住宅家電汰舊換新節能補助專屬網站已正式上線，民眾可透過網站取得補助相關資訊或下載申請表，112年2月1日起將開啟線上申請功能，透過網路申辦不僅可加速送件及審查程序，更可落實無紙化。

補助期間也有設置諮詢專線電話（02-2955-9666），民眾可撥打洽詢申辦方式、查詢案件進度，或由客服人員提供問題諮詢服務。

能源局指出，民眾如以網路申請，只要至補助專屬網站完成手機身分驗證，依指示填寫申請資料並上傳身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票（含產品型號銷售明細）、產品保證書或保固卡、環保署廢四機回收聯單等資料，送出後即完成申請。

採取郵寄申請的民眾，請填寫紙本申請表並檢附相關佐證文件影本，掛號寄至板橋郵政8-17號信箱；案件受理成功後，系統將以簡訊及Email通知申請人。（編輯：潘羿菁）1111226

（圖取自經濟部網頁moeaboe.gov.tw）

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