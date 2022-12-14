各國拚能源轉型 經部：台灣應著重電力設備產業

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）為達成2050淨零碳排目標，經濟部次長曾文生今天強調，在各國致力推動能源轉型過程中，電力設備的生產將是台灣應該要著力的產業面向，並建構以發電、輸電、調度及輔助服務為主的電力設備產業。

富邦今天與台大風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，活動主題為「淨零2.0X轉型加速行─邁向以人為本的公正轉型」，在「國際淨零經驗與策略」綜合座談中，曾文生以預錄影片說明經濟部的2050淨零碳排等規劃。

曾文生說，2050淨零碳排已成世界各國都要努力達成的目標，據統計，台灣每年的溫室氣體整體排放中，約有9成來自能源部門，也有56%來自電力部門。

對於電力部門如何減少碳排，曾文生說，國際上有幾個主要方向，首要就是推動再生能源，這部分在台灣近年發展速度飛快，其中又以離岸風電、太陽光電為主要的推動來源。

曾文生解釋，其中，若以2016年為基準點，台灣太陽光電推動量已逾9.3GW，是2016年的7.3倍；離岸風電部分，迄今已裝置逾180支風機，並將陸續完成裝置且併網，他預期台灣離岸風電的推動，將在2023年至2025年期間更加速。

曾文生說，在太陽光電、離岸風電之外，未來台灣推動再生能源的重點，將會是小水力、地熱及海洋能發電，因此經濟部推動「再生能源發展條例」修法加強開發地熱發電，並致力發展海洋能發電。

曾文生指出，目前各國都在發展再生能源，且全球能源使用型態正逐漸轉換為電力，以往電力主要來源，為燃燒燃料來帶動發電機組等方式，後來逐漸轉為風能、光電與地熱等。

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曾文生說，因此相關能源的發電設備生產，將會是台灣應該要著力發展的產業面向，經濟部認為在能源轉型過程中，要有效布局能源產業，這包括電力設備、電網調控等產業。

曾文生強調，若相關能源產業發展順利，將使台灣取得能源的方式更為多元、穩定，而台灣也應建構以發電、輸電、調度、輔助服務等為主的電力設備產業，並與這方面技術先進的國家合作，如此方可發展出更有效率的能源發展，也讓台灣電力供應更穩定。（編輯：趙蔚蘭）1111214