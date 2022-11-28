謝國樑推青年電動機車政見 環保署：僅補助汰舊換新

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（中央社記者張雄風台北28日電）基隆市長當選人謝國樑提出青年電動機車政見。環保署今天表示，目前環保署是針對汰舊換電動機車有補助，並未有新購電動機車的方案；基隆可以公務基金或籌措其他財源執行政策。

謝國樑選前提出「青年電動機車」政見，預計4年打造5萬台電動機車，首批適用民國78年至92年出生基隆市民，資格需連續5年達成4小時公益回饋。

交通部長王國材今天列席立法院交通委員會，會前接受媒體訪問時表示，沒有針對私人運具有補助計畫，但對於電動公車等公眾運輸都有長期計畫。

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，環保署是針對汰舊換新電動機車補助，沒有針對新購電動機車補助；基隆市也有公務基金，或許也可以籌措其他財源，執行這項政策。

環保署推行淘汰民國96年6月底之前出廠的燃油機車、並購買電動機車，除了可獲得新台幣2000元汰舊補助，還可獲得「減碳憑證」，減碳憑證交易價格由需要抵減溫室氣體排放量的事業單位購買，價格不得低於1000元。

蔡孟裕表示，環保署日前已公告這項補助會持續到明年底，但暫無針對新購電動車的補助計畫。（編輯：管中維）1111128