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民法成年元旦起下修18歲 記大功大過仍須通知家長

2022/12/26 20:13（12/26 20:42 更新）
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明年元旦起民法成年下修至18歲，教育部26日說，記大功大過以上獎懲事件仍須通知家長。圖為四技二專統測考生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）明年元旦起民法成年下修至18歲，成年學生校內行為是否需家長同意受關注。教育部今天說，記大功大過以上獎懲事件仍須通知家長，至於課業輔導需經家長同意，將討論研修規定。

自112年1月1日起，年滿18歲國民就屬於民法完全行為能力人，可從事有效法律行為，如簽租約、開戶、買機車。台灣青年民主協會指出，民法成年下修後，高中校園將產生許多已成年高中生，校內各項行為是否仍要經家長同意，或特定事件可否不經成年學生同意通知家長，將是一大問題。

在高中階段，依照現行教育法規及各校規定，常見需要家長同意或要通知家長的項目，包含第8節寒暑輔家長同意書、請假單、獎懲、成績及校內重大事件部分。

對此，教育部回應，依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第16點規定，學校基於學生輔導管教需求、涉及學生權益相關事項仍有通知成年學生家長必要性，透過親師溝通，以保障學生學習權益。

教育部也提到，學生記大功或大過以上獎懲事件，依「高級中等學校學生獎懲委員會組織及運作辦法」第17條規定，學校應作成獎懲事件評議決定書通知受獎懲學生及其父母或監護人。

教育部進一步解釋，大功、大過通知學生、家長，主要目的是提供在學學生申訴救濟途徑，適時提供相關輔導資源，透過親師合作教育功能，正向協助學生及受教育權利。學校應將學生獎懲，通知學生家長或監護人，並無明定應將學業成績評量結果通知學生家長。

至於課業輔導，教育部表示，教育部訂定發布「高級中等學校課業輔導實施要點」，明定教育部主管高級中等學校實施課業輔導，應經學生及家長同意，學生自由參加。在調整民法成年為滿18歲後，已邀請學校行政代表、教師與家長團體及學生代表開會討論研修規定。（編輯：管中維）1111226

#教育部
#台灣青年民主協會
#成年
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