配合民法修正 18至20歲同婚將無須法定代理人同意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北19日電）配合「民法」下修成年年齡至18歲，行政院會今天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」部分條文修正草案，未來18歲至20歲的同性婚姻無須法定代理人同意。草案將送立法院審議。

司法院釋字第748號解釋施行法是在2019年5月22日公布，並於同年5月24日施行，相同性別的兩人，得為經營共同生活目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係，向戶政機關辦理結婚登記。

行政院會今天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」部分條文修正草案。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌在院會中表示，此案是配合「民法」下修成年年齡為18歲，且調整男女結婚年齡均為18歲，並明定此次修正施行日期自明年1月1日施行，與「民法」修正規定的施行日期一致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇貞昌說，草案送請立法院審議後，請法務部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

法務部次長陳明堂出席政院會後記者會時說明，現行法規第3條第1項規定，要滿18歲才能同婚，18歲至20歲要經過法定代理人同意，這次配合民法修正下修成年年齡，此次修法後，明年開始，成年年齡降到18歲，18到20歲同婚不用再經過法定代理人同意。（編輯：翟思嘉）1110519