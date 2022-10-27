育兒津貼托育補助不排富 增1.7萬2歲以下童受益

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）明年元旦起取消平價托育服務與育兒津貼排富規定，據衛福部統計，新制上路後，家有2歲以下孩子的家庭全部都受用，將增加約1.7萬名未滿2歲幼童受益，總計約30萬人共同受益。

為滾動檢討因應少子女化現狀，行政院會今天通過調整政策，雙軌提升家長端與教保端政策紅利，明年起，育兒津貼與托育補助取消排富，並提高托育、教保服務人員薪資等；所需經費約新台幣55億元。

衛生福利部社會及家庭署家庭支持組長簡杏蓉今天下午告訴中央社記者，全國約95%家有2歲以下孩子的家庭可領育兒津貼或托育補助，但其餘5%左右家庭、約1.3萬名2歲以下幼兒，因綜合所得稅率20%以上，受排富限制被排除。

簡杏蓉表示，近年常接獲被排富民眾反映，願意生養子女，同樣有育兒負擔，政府為落實「0至6歲國家一起養」，決定從明年起不再將任何2歲以下幼兒家庭排除在外，家有2歲以下孩子的家庭全部都受用，全面照顧0至2歲幼兒，將增加約1.7萬人受益，總計約30萬人共同受益。

明年起，所有2歲以下幼兒家庭都適用，育兒津貼每月發放5000元；0至2歲托育補助，依家庭經濟條件，送托公共化托育機構每月補助5500元至9500元，送托準公共托育服務者，每月補助8500元至1萬2500元，減輕家長育兒經濟負擔。

簡杏蓉說，為提供孩子更好的托育環境，留住托育人才，維持品質，明年起公共化托育機構專業人員及準公共托嬰中心專業人員薪資，前者從現行每月2.8萬元，提高到每月3.5萬餘元；後者依其年資分別為3萬元至3.6萬元的最低薪資基準，保障每月固定薪資。

自110年8月起補助準公共居家托育人員每人每年獎助最高5000元，明年起持續優化居家托育環境安全，更將每年獎助提高至1萬2000元，充實教玩具及設施設備，穩定居家托育服務品質。

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同樣是從110年8月起補助公共化及準公共托嬰中心，照顧比由1比5調降為1比4所增聘人力的相關成本，每人每年獎助最高50萬元，明年持續獎助，獎助公共及準公共托嬰中心照顧比優化，改善照顧人力，以利兒童受到優質服務。

另外，社家署盼優化準公共托嬰中心設施設備，將依托嬰中心規模輔以獎助40萬元至80萬元不等費用，運用於優化監視錄影設備、改善消防防焰地墊等設施設備，並藉由托育服務稽查審查機制，據以提升服務品質。（編輯：管中維）1111027