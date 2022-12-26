教保費112年元旦起調升至每月2千 4.2萬教保員受惠

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）教育部國教署今天公布明年1月1日起提高教保員教保費，現行中央政府補助幼兒園教保員的教保費，由每人每月新台幣900元，調整為每人每月2000元，預估約4.2萬人受惠。

行政院會今年10月底已公布，通過教育部報告的「少子女化對策計畫調整規劃」，雙軌提升家長端與教保端政策紅利；明年起，除育兒津貼與托育補助取消排富，也將提高托育、教保服務人員薪資及幼兒園教保員教保費。

自明年1月1日起，擴大育兒津貼申領對象，據國教署統計，取消育兒津貼的綜所稅率20%及5歲未就學規定，預估約有2.5萬名幼兒受益。

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至於準公共幼兒園教保服務人員調整薪資，現行準公共幼兒園園長、教師、教保員每月固定薪資，自明年1月1日起，各級調高1000元，在園服務未滿3年者2.9萬元增至3萬元，滿3年未達6年者3.2萬元增至3.3萬元，滿6年以上至少3.5萬元升為3.6萬元。

另外，據教育部人事處今天公布新制內容，自明年1月1日起退撫基金費率調整，教育人員退撫基金提撥費率調整為15%；同年7月1日以後初任公立學校教職員適用全新退撫制度。（編輯：張雅淨）1111226