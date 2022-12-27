路透：特斯拉上海廠減產計畫延長至明年1月

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（中央社上海27日綜合外電報導）根據路透社看到的一份內部時間表，美國電動車大廠特斯（Tesla）打算將上海工廠本月開始的減產計畫，延長至明年1月。

路透社見過的計畫表顯示，特斯拉上海廠明年1月只有17天生產電動車，從3日至19日；20日至31日則暫停生產，讓農曆新年假期休息日更多。

特斯拉並未在生產計畫中說明減產原因。目前也不清楚，在計劃停工期間，特斯拉上海廠的Model 3和Model Y組裝以外產線是否會繼續運作。

特斯拉並未立即回應路透社的置評請求。

路透社先前報導，特斯拉上海廠24日已暫停生產，將原定12月最後一週暫停大部分工作的計畫提前。內部通知並未說明讓工人提前休息原因。

特斯拉上海廠傳出最新減產計畫消息，正值中國本月稍早將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策急轉彎後，爆發確認人數持續飆升浪潮。

特斯拉如同其他汽車製造商，在中國這個全球最大汽車市場面臨需求走軟問題。

本月稍早，特斯拉為中國市場本月買家提供額外促銷方案。特斯拉在中國不但提供客戶保險費用補貼，也將Model 3和Model Y的售價最多調降9%。

上海廠是特斯拉最重要製造中心，擁有約2萬名員工，產量占特斯拉今年1-3季總產量的一半多。去年12月最後一週，這座工廠維持正常運作，春節期間也僅休假3天。

特斯拉先前已設定2022年產量和交車量增長50%的目標。分析師根據針對即將結束的第4季所做的預測，估計特斯拉今年產量成長將低於目標，只較接近45%左右。（譯者：施施/核稿：張正芊）1111227