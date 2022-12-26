上海廠暫時停產 特斯拉中國：年度產線維保工作

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（中央社記者李雅雯上海26日電）知情人士透露，特斯拉上海工廠暫時停產，在12月最後一週暫停大部分工作，原因為工人感染COVID-19。特斯拉中國回應，這是按計畫進行年度產線維保工作，充電樁等車間未停線。

環球時報26日報導，特斯拉中國昨天接受採訪回應上海工廠產線提前休假、暫停生產一事，直指這是按計畫進行年度產線維保工作。

特斯拉中國表示：「上海工廠2022年仍然保持了高效的生產和優秀產出。整車生產下週（即本週）按計畫進行年度產線維保工作，同時工人經過1年的辛勤工作，因此在產線維保期間也進行人員休整。充電樁等車間都未停線，媒體說的工廠停產也不完全準確。」

這篇報導強調，特斯拉在中國市場上仍是繼續擴張狀態，特斯拉官方先前宣布，26日將在中國建成第1萬根超級充電樁。在今年8月，特斯拉上海工廠第100萬輛整車下線；從建廠投產到百萬整車下線，特斯拉上海工廠用時不到3年。

路透社24日報導，根據特斯拉上海工廠內部通知和兩名知情人士，特斯拉24日暫停了上海工廠的生產，將12月最後一週暫停工廠大部分工作的計畫提前，內部通知沒有說明使工人提前休息的原因。

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其中一名知情人士指出，特斯拉及其供應商工人因為這波COVID-19疫情生病，對於過去一週的營運構成挑戰。上海工廠是特斯拉最重要的製造中心，其在去年12月的最後一週仍保持正常營運，在年終假期關閉不是過往既定做法。

路透社報導日前指出，特斯拉計劃25日起至明年1月1日暫停上海工廠Model Y車型的生產。除了疫情擴大導致工人染疫外，特斯拉也面臨了庫存增加情形，中國是特斯拉全球第2大市場，市場正在面臨下行壓力。（編輯：曹宇帆）1111226