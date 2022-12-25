特斯拉上海廠暫時停產 官方未說明原因

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（中央社台北25日電）路透社報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）上海工廠昨天開始暫停生產，官方未說明原因。外界推測，停產是因為太多員工及供應商染疫影響生產，也有分析指是因為產能過剩而市場需求不足。

路透社引述一份內部通知和兩名知情人士的說法，特斯拉24日暫停了其上海工廠的生產，提前執行了之前的計畫，也就是在12月的最後一週暫停工廠的大部分工作。

其中一名知情人士說，特斯拉上海廠的工人和供應商在當前飆升的COVID-19疫情中都染疫了，這讓過去一週的生產出現挑戰。

特斯拉中國公司並未對停產消息置評。

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路透社本月早些時候報導，特斯拉計劃從12月25日至1月1日暫停該工廠的Model Y車型的生產。這將是上海工廠本月削減約30%計劃產量的一部分，Model Y是特斯拉最暢銷的車型。不過，特斯拉方面14日曾表示，上述內容不屬實。

行業媒體「汽車行業關注」則表示，9月份開始，特斯拉多次在中國市場推出車型降價以及促銷活動，行業普遍認為，原因與特斯拉當前上海工廠產能大幅提升、市場需求並未達到預期有關。至於特斯拉上海工廠被曝停產，原因同樣和上海工廠產能過剩有關。（編輯：張淑伶）1111225