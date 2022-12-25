英媒：中國疫情升溫 蘋果前景面臨威脅

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）中國取消清零政策後，國內疫情急升，帶來不確定性，恐對蘋果（Apple Inc.）前景造成威脅。專家指出，iPhone生產恐中斷多月。未來2至6個月對蘋果供應鏈而言，將是關鍵時刻。

英國金融時報報導，鴻海集團旗下富士康已將部分生產轉至其他中國廠，同時蘋果也和零件供應商合作以減短比平常更久的等待期間。根據瑞士銀行（UBS）研究報告，美國購買高端iPhone客戶須等待約23天。

金融時報指出，中國防疫政策轉向後，國內零件廠和組裝廠可能爆發缺工的持續性風險開始浮現。

加州調研公司Resilinc執行長瓦基爾（Bindiya Vakil）指出：「我們應該會看到很多營運受到缺工的影響，不僅工廠，還有從倉庫到物流配送設施等。」

諮詢顧問公司Asymco分析師德迪烏（Horace Dediu）說，在蘋果近月來的生產和營運困境之後，中國接下來恐怕會爆發需求危機，因為消費者改變原本的支出習慣。

德迪烏指出：「全球其他地區防疫封城期間需求出現攀升，那是因為在家工作，以及經濟提振措施的關係。但在疫苗接種率低，加上社會安全網缺乏下，中國消費者明年可能會縮手，避免大額採購。」

報導中表示，蘋果最重要的台灣供應商富士康、和碩和緯創想辦法擴大印度的營運。

印度網路媒體研究公司（CyberMedia Research）產業情報部門主管芮姆（Prabhu Ram）預估，在印度組裝的iPhone占比將升至7%至8%。他預測台灣這3家公司2024年前將把印度組裝的iPhone占比提高至18%。

倫敦供應鏈顧問公司State of Flux董事長戴伊（Alan Day）指出，由於中國處理疫情的方式不夠成熟，未來2至6個月將會是決定性時刻。

「世界上其他地區已發展出一套標準程序，但中國幾乎沒有一套可讓企業依循的標準。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111225