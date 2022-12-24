中國鬆綁防疫 中共官員：經濟已挺過最困難時刻

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（中央社台北24日電）中共中央財經委員會辦公室副主任尹豔林今天表示，中國經濟已挺過了最困難時刻，明年經濟運行有望整體好轉。近年來的經濟下行是疫情帶來的短期擾動，不足以改變中國經濟發展的基石。

中國7日實施新10條鬆綁防疫放棄清零後，正處於疫情高峰。

據北京日報App報導，中國財富管理50人論壇2022年會24日上午舉辦全體大會。

尹豔林在會中表示，2022年是中國經濟發展中極為特殊、極為困難的一年。主要有3方面因素超出預期，首先是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊超出預期，使經濟運行遭受2020年以來最為嚴重的衝擊；外部環境振盪超出預期，外部對中國的打壓遏制明顯升級；美國宏觀政策走向超出預期，7次累計升息425個基點，導致美國及世界經濟增長放緩風險加大。

他說，面對超預期因素衝擊，中國經受住了考驗和挑戰。全年經濟增速與年初預期目標雖有較大差距，但發展質量、科技創新等結構性指標都有較好表現，特別是就業、物價基本穩定，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經濟社會大局穩定。

「要對明年中國經濟的整體好轉充滿信心。」展望2023年，尹豔林認為，雖然經濟發展面臨的困難挑戰很多，外部環境仍動盪不安，國內經濟恢復基礎尚不牢固，但發展的有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。

尹豔林指出，防疫轉變首先將給經濟恢復帶來重大積極影響。「疫情是當前影響經濟運行的關鍵變數，我國經濟已挺過了最困難時刻。」隨著優化調整疫情防控政策落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。

據證券時報報導，中國國務院發展研究中心前副主任王一鳴也在會中表示，明年隨著優化疫情防控措施積極效應逐步顯現，中國經濟有望明顯回升。

但他提到，經濟整體好轉並不是自然而然實現的，長達3年的疫情反覆衝擊，對經濟運行影響深遠，大量中小企業面臨困境。企業和居民家庭資產負債表受損，債務持續積累，槓桿率繼續攀升。企業投資風險偏好下降，家庭消費更趨謹慎，各類潛在風險逐步暴露。

王一鳴指出，改善預期，提振信心，關鍵是提振企業和企業家信心。首先要對準下藥，消除市場顧慮，讓企業和企業家吃定心丸，讓國企敢幹，民企敢闖，而最緊迫的是要調動民營企業和企業家的積極性。

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他提到，影響預期的主要因素包括政策是否穩定、營商環境是否有利於民營企業公平競爭、財產權是否得到有效保護。

王一鳴還指出，消費的持續恢復有待居民家庭資產負債表的修復，要透過擴大公共服務支出，提高受疫情影響較大的中低收入群體的消費能力，支持居民剛性和改善性住房需求，鬆綁房地產限購限貸政策，鼓勵金融機構降低按揭貸款利率，積極恢復旅遊等服務消費，釋放出行消費的巨大潛力。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1111224