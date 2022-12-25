單日客運量僅有180萬人次 上海地鐵宣布班距拉長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海25日電）上海市COVID-19疫情蔓延，民眾外出意願大減，地鐵站單日客運量驟降，昨天僅有180萬人次。上海地鐵今天宣布，動態調整營運情形，班距間隔拉大，建議民眾注意搭車時間調配。

上海地鐵25日表示，近期將每天依據線網實際客流量和員工上工情況，動態調整全網絡各線路運能，市中心區段高峰時段營運間隔約為5至7分鐘，部分路線最大營運間隔約10分鐘。

上海地鐵指出，後續將依據客流量和員工返回工作崗位情形及時增配運力，提醒民眾近期搭乘軌道交通，應該適當地放寬、預留通勤時間，搭乘地鐵必須配合防疫措施，全程佩戴口罩。

記者查閱上海申通地鐵集團有限公司運營管理中心統計資料發現，昨天為平安夜，且適逢週六假日，上海地鐵單日客運量卻僅有180萬人次，創下12月以來新低，也遠低於過往平常客運量多達千萬人次水準。

統計資料顯示，12月1日至24日期間，上海地鐵單日客運量平均為654.35萬人次；相較於11月同期，單日客運量平均為917.32萬人次，12月減幅達28.66%。

截至目前為止，12月單日客運量最高人次落在9日，達1020.3萬人次；最低落在24日，僅有180萬人次。（編輯：張淑伶）1111225