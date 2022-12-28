馬斯克收購推特、中國疫情衝擊 特斯拉全年市值蒸發直逼70%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）電動車大廠特斯拉內憂外患，今天股價跌逾11%，年初以來市值蒸發近70%，朝上市12年來最差表現邁進，也超越臉書母公司Meta，全年股價表現在科技權值股中墊底。

受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化影響，特斯拉（Tesla）上海廠傳出延長減產計畫。路透社報導，這座工廠近期停產，明年1月預計只會復工17天，之後的農曆新年假期休息日增加。

特斯拉股價開低走低，終場大跌11.4%，收在每股109.1美元。

特斯拉股價連7黑，月初以來跌近44%，在此之前，這檔股票從未單月跌逾25%；季初以來跌近59%，即將超越今年第2季跌幅38%，改寫最差單季表現；年初以來跌逾69%，2022年幾乎篤定會是特斯拉股價表現最糟的一年。

特斯拉2010年6月首次公開募股（IPO）以來，只有2016年年線收黑，當年股價跌幅為11%。

多國央行為壓制通貨膨脹而積極升息，全球經濟前景充滿變數，車市需求減弱，特斯拉在電動車領域遭遇愈來愈多競爭對手挑戰，與COVID-19大流行初期特斯拉一支獨秀、逐步邁向全球市值最高車廠的景況有如天壤之別。

根據財經數據供應商慧甚（FactSet），去年11月初，特斯拉市值達巔峰1.24兆美元，一年多來蒸發約73%，同期股價表現遠遜於美股大盤及福特（Ford）、通用汽車（GM）等車廠。

特斯拉上海廠生產受疫情拖累，促使華爾街下修特斯拉年度成長預測。股票賣壓沉重之際，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）10月入主財務狀況欠佳的社群媒體推特（Twitter），令投資人加倍憂慮。

為完成440億美元推特收購案，馬斯克大舉出脫特斯拉持股變現，導致特斯拉股價跌勢加劇，自己也失去全球首富頭銜。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）持續推薦買進特斯拉股票，但在最新報告中寫道，特斯拉車款降價、庫存在全球經濟可能衰退時增加，身為執行長的馬斯克卻彷彿在駕駛座睡著，領導統御令人憂心。

除特斯拉、推特外，馬斯克身兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長。特斯拉投資人希望馬斯克別再分心，專心致力讓車廠生意回穩。馬斯克已承諾，找到接班人後將卸下推特執行長，而且明年結束前不會再出脫特斯拉持股。（編輯：高照芬）1111228