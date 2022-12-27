拜會馬斯克等超久是家常便飯 還得等他先說話

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華盛頓郵報27日報導，訪客若到舊金山推特總部想要拜會全球首富馬斯克可能得等上超過1小時。（路透社）

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，訪客若到舊金山推特（Twitter）總部想要拜會全球首富馬斯克（Elon Musk）可能得等上超過1小時，而且要注意，馬斯克若沒講話，訪客不能先開口。

「財經內幕」（Business Insider）引述「華盛頓郵報」指出，訪客會先被帶到馬斯克工作的10樓會議室旁等待區，有時可以觀看YouTube影片打發時間，而且會被交代見到馬斯克時，必須先等他開口說話。

自從近2個月前接掌推特後，馬斯克的領導風格備受詬病。他先是開除公司多名高層主管，接著解雇數千名員工。

這名特斯拉（Tesla）執行長還取消了許多員工福利，並利用推特投票來做出重要決定，有時還會對提出的政策出爾反爾，很快髮夾彎大改口。

馬斯克以工作態度特別嚴苛聞名。據稱他在特斯拉生產線運作時，曾經睡在工廠。自從接手推特後，馬斯克說過他會睡在總部辦公室；其他員工似乎也跟著他這麼做。

一名熟悉馬斯克的人告訴「華盛頓郵報」，馬斯克會「徹夜不眠找問題、解決問題，還有編寫程式」。他先前就曾告訴員工，推特2.0會「非常操」，員工必須「以高強度工作，工時非常長」。

此外，馬斯克似乎特別重視面對面交流。他取消了推特的遠距工作政策，告訴員工除非有特殊理由，否則必須回辦公室上班，不然就辭職走人。

代表推特前職員的辯護律師在訴狀中表示，馬斯克要求員工回辦公室上班，違反了推特主管與經理先前對員工的承諾。他們曾保證，在馬斯克接管推特後，員工至少還可以遠距工作一年。

這名提告的前職員表示，要求員工回辦公室上班是一項具有歧視性的規定。

這名身有殘疾的員工說，他沒有被告知要如何取得豁免，得以在家工作，但他傳訊息給主管說，因為他有感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的「額外風險」，因此他「絕對不會」回辦公室上班。

根據訴狀，幾天之後，推特就寄給他一封電子郵件，告知他因為「違反公司政策」而被解雇。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1111227