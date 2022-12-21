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馬斯克：找到替代人選掌舵後 將辭推特執行長

2022/12/21 11:41（12/21 12:01 更新）
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億萬富豪馬斯克20日說，找到替代人選後就會辭去推特（Twitter）執行長職位。（路透社）
億萬富豪馬斯克20日說，找到替代人選後就會辭去推特（Twitter）執行長職位。（路透社）
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（中央社舊金山20日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天說，他將在找到替代人選後辭去推特（Twitter）執行長職位。

路透社報導，馬斯克在推特發文說：「等我找到蠢到會接下這個職位的人，我就會馬上辭去執行長一職！卸下職位後，我只會管理軟體與伺服器團隊。」

這是馬斯克首次提及將辭去推特執行長職位。馬斯克18日晚間進行民調，詢問大家他是否該辭任推特執行長，結果約有57.7%的用戶認為他應辭職。

過去幾週，華爾街要求馬斯克辭職的聲浪不斷升高；最近，看好特斯拉（Tesla Inc）的人也對馬斯克將心力放在經營推特提出質疑，認為這是否導致他分心，無法妥當地領導電動車事業。馬斯克是特斯拉產品設計與工程的核心人物。

馬斯克坦言自己分身乏術，說他將物色推特執行長人選。但他18日表示不會有繼任者，「沒有人想要這份真正能讓推特生存下去的工作」。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1111221

#馬斯克
#推特
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