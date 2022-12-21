推特民調認他應卸執行長 馬斯克：機器人動手腳

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億萬富豪馬斯克日前在推特發起民意調查，結果逾半網友投票贊成他應卸下推特執行長一職，馬斯克認為這項民調可能遭機器人動過手腳。（路透社）

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（中央社舊金山20日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前在社群媒體推特（Twitter）發起民意調查，結果逾半網友投票贊成他應卸下推特執行長一職，馬斯克今天對推特民調的可靠性提出質疑。

法新社報導，今年10月27日入主推特的馬斯克稍早表示會遵循民調結果，但這位大亨在一連串推文中表示，自己認為這項民調可能遭機器人動過手腳。

昨天公布的民調結果顯示，57%投票者、相當於1000萬人支持馬斯克下台。馬斯克以440億美元買下推特所有權後，出任執行長迄今僅8週時間。

但哈里斯民意調查公司（Hill-HarrisX）今天在推文中公布其對推特用戶所做的民調，有61%受訪者贊成馬斯克續任推特執行長。

馬斯克對此回應道：「真有趣。這表示推特可能還有一點點機器人的小問題。」

HarrisX指出，自家民調結果「揭穿」推特上的投票，還說自家民調是在獨立於「推特或任何與馬斯克有關組織以外」的情況下執行。

此前，馬斯克對另一則暗示推特民調已被機器人取代的推文表示認同。馬斯克還說，未來任何民調都會僅限推特付費用戶參與。

馬斯克藉由推特民調在這個社群平台上做出具爭議性的決定，包括重新恢復前總統川普和其他遭停權用戶的帳號。

馬斯克最新民調結果昨天短暫提振了他的電動車公司特斯拉（Tesla）股價，投資人希望馬斯克花在推特上的時間能少一點。

財經新聞媒體CNBC和彭博（Bloomberg）引述不具名知情人士說法報導，馬斯克正在物色新執行長，但這位特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）老闆在推特上用一個笑臉表情符號嘲笑這篇報導。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1111221