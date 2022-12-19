馬斯克推特去留民調逾1750萬人投票 57.5%盼他辭執行長
2022/12/19 20:02（12/19 21:03 更新）
馬斯克在推特上發起民調，詢問粉絲他是否該辭任推特執行長。19日投票結果顯示，約有57.5%的粉絲認為他應辭職，42.5%則支持他繼續留任。（路透社）
（中央社舊金山19日綜合外電報導）全球首富馬斯克昨天在推特上發起民調，詢問粉絲他是否該辭任推特執行長。今天投票結束後結果顯示，約有57.5%的粉絲認為他應辭職，42.5%則支持他繼續留任。
路透社報導，共有超過1750萬人參加這場投票。
馬斯克（Elon Musk）昨晚發動民調，詢問粉絲是否贊成他辭去推特（Twitter）負責人一職。他還在貼文中強調：「我將遵守這次民意調查的結果。」
不過，他並未詳細說明，若投票結果顯示他應辭職，那他將在何時卸下職務。
同樣由馬斯克掌舵的電動車製造商特斯拉公司（Tesla Inc）股價已在盤前交易中上漲超過5%。（譯者：施施/核稿：林治平）1111219
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