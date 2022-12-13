曾為自殺防治、性剝削提建言 推特解散專家委員會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）接獲一封推特內部信，信中宣布將解散「信任與安全委員會」。該委員會先前主要為人權、自殺防治、兒童性剝削等問題提供建言。

推特公司（Twitter Inc）在信中表示，正在「重新評估如何以最好的方式，將外部見解帶入我們的產品及政策開發工作。在這過程中，我們認為信任與安全委員會（Trust and Safety Council）不是執行這項工作的最佳組織」。

這項政策宣布之際，推特的新老闆馬斯克（Elon Musk）正在廢除推特原先訂定的許多政策和做法。

過去推特官網上曾有頁面解釋，「信任與安全委員會」是由外部的專家團體組成，針對線上安全、人權及數位權利、自殺防治、心理健康、孩童性剝削和不人道對待等問題提供建言。目前這個網頁已被移除。

推特先前曾解釋：「他們共同提倡安全，並在我們開發產品、計畫及規定時提供建言。」

不過，該委員會3名成員上週請辭以示抗議，他們在聲明中寫道：「與馬斯克的說法相反，推特用戶的安全及福祉正在下降。」（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111213