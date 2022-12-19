推特嚴防推廣其他平台 禁用戶連結臉書IG等帳號

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推特18日表示，專門設來推廣其他社群平台的帳號，以及內容僅含連結或帳號名稱的推文，將一律遭到移除。（路透社）

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（中央社紐約18日綜合外電報導）社群媒體推特（Twitter）今天表示，專門設來推廣其他社群平台的帳號，以及內容僅含連結或帳號名稱的推文，將一律遭到移除。

推特表示，用戶將不得發布諸如「追隨我Instagram帳號@username」的推文。

綜合路透、法新以及美國有線電視新聞網（CNN）報導，推特這一步顯然是為了阻止用戶「變節」，改用推特競爭對手臉書（Facebook）、IG等社群平台。

然而，中國字節跳動公司（ByteDance Ltd）旗下的短影音平台TikTok未被列入禁止名單。

針對推特的最新禁令，推特共同創辦人暨前執行長杜錫（Jack Dorsey）僅簡單問了一句，「為什麼？」他同時在另一篇回應文寫說，「這麼做沒道理啊」。

上星期，推特解散了信任與安全委員會（Trust and Safety Council），這是一個成立於2016年的志願者組織，向這個社交媒體平台提供有關網站決策方面的建議。

而推特最新禁令，是馬斯克（Elon Musk）收購這個社交平台以來所掀起的最新一起亂象。他接手後不僅解雇高層管理人員和大約半數的員工，同時對推特訂閱服務「藍勾勾」（Twitter Blue）該收取多少費用一直反反覆覆。

馬斯克同時因一起與他私人飛機行蹤有關的爭議，將數家美國知名媒體記者推特帳號停權。由於此舉引發各界撻伐，直指推特危及新聞自由，馬斯克已恢復上述部分人士的推特使用權。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111219