推特停權爭議 記者：恐引發寒蟬效應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山17日綜合外電報導）馬斯克日前以家人安全為由，將追蹤他行蹤的多名記者推特帳號停權，雖於1天後復權，但據傳要求部分記者刪除有關他位置消息的推文，才會恢復他們這個社群平台的完整使用權。

綜合法新社和路透社報導，這起爭議源自一個利用公開可得資訊發布馬斯克（Elon Musk）私人飛機行蹤的推特（Twitter）帳號@elonjet。馬斯克14日以安全考量為由，將這個帳號和其他幾個追蹤他私人飛機的帳號停權。

之後有些記者報導這整起事件，並附上推文，內容連結到已遭停權的@elonjet帳號。馬斯克抨擊說，這形同針對他個人及他的家人提供「暗殺座標」。

推特不久後修改隱私政策，禁止分享「即時定位資料」。到了15日（週四）晚間，包括「紐約時報」、美國有線電視新聞網（CNN）和「華盛頓郵報」等知名媒體的一些記者，發現他們的推特帳號在未通知情況下遭到停權。

這起插曲被一位知名資安研究人士稱為「週四夜大屠殺」（Thursday Night Massacre），並引發全球多國政府官員、倡議團體和新聞機構的強烈反彈。

馬斯克隨後發起意見調查，16日也似乎照著網友投票結果，讓部分遭到停權的推特帳號恢復正常。

曾任美國新聞網站Vox記者的魯帕（Aaron Rupar）在微軟國家廣播公司（MSNBC）發言時警告說，推特這次掃蕩行動就算只是暫時性的，仍將「引發寒蟬效應」，讓記者在報導馬斯克時會再三考慮是否會與這位社群平台新老闆發生衝突。

截至今天上午，財經內幕（Business Insider）記者羅培茲（Linette Lopez）以及前MSNBC主播歐伯曼（Keith Olbermann）等部分記者的帳號仍處於停權狀態。

美聯社報導，羅培茲於2018至2021年間發表了一系列文章，聚焦她口中危險的特斯拉（Tesla）製造缺陷。

在被停權前不久，她表示她在推特上發布了法庭相關文件，包括2018年馬斯克的電郵地址。羅培茲表示，這個電郵地址不是馬斯克目前的電郵地址，「他每隔幾週就會更改一次電郵」。

經常詳細報導馬斯克新聞的CNN記者歐蘇利文（Donie O'Sullivan）表示，他被停權之後，今天雖恢復閱覽功能，但推特對重新讓他發文設下了先決條件。

他表示，推特要求他刪除一則貼文，稱這條貼文違反了禁止發布私人訊息的規定。

蘇利文告訴CNN，「目前，除非我同意依照那位億萬富豪命令，刪除那條推文，否則我不被允許在平台上發文」。

截至今天為止，追蹤馬斯克飛機的那個帳號依舊處於停權狀態。

這起事件引發的擔憂已從媒體圈擴大到了聯合國，讓聯合國重新考慮它與推特的關係；發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，「全世界的記者此刻面臨著審查、人身威脅甚至更糟的難題」，在此情況下，推特停權決定「開了一個危險的先例」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1111218