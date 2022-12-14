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鴻海總部接駁巴士全面電動化 Model T正式上路

2022/12/14 19:00（12/14 19:21 更新）
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鴻海土城總部周邊廠區間大型接駁巴士全面電動化，14日舉行啟動儀式，鴻海集團總財務長黃秋蓮（中）坐上駕駛座見證，鴻華先進總經理李秉彥（右）正式交車。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 111年12月14日
鴻海土城總部周邊廠區間大型接駁巴士全面電動化，14日舉行啟動儀式，鴻海集團總財務長黃秋蓮（中）坐上駕駛座見證，鴻華先進總經理李秉彥（右）正式交車。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 111年12月14日
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天表示，新北市土城總部地區周邊廠區間，大型接駁巴士將全面電動化，今天起接駁電動巴士Model T正式上路。

鴻海透過新聞稿表示，今天在新北土城總部大門舉行電動巴士Model T交車儀式，由鴻華先進總經理李秉彥將電動巴士方向盤，正式交付給鴻海台北總務處處長梁立信，鴻海集團總財務長黃秋蓮參與見證，並且親自坐上駕駛座啟動電巴，宣示Model T電動巴士投入接駁。

鴻海指出，12月起第一階段2台Model T電動巴士正式投入，提供鴻海員工接駁服務，行駛路線包括員工上下班時間，頂埔及永寧捷運站接駁服務，以及日常上班時間環廠接駁。未來土城廠區將透過電動巴士，串連接駁虎躍總部、頂埔廠、民生廠、中山廠、中山二廠等地，並視需求提供內湖廠、南崁廠專案接送服務。

鴻海指出，Model T是鴻海電動車家族中，首部商轉量產的電動車款，今年開始在高雄、台南、台東、金門等地實際投入營運營運，此外11月於印尼舉行的G20高峰會期間，擔任參與貴賓接駁的重要功能。

除了電巴接駁外，鴻海也同步在廠區內設置電動巴士充電樁等相關周邊配套措施，從虎躍總部開始，未來包括雙北地區、桃園、新竹等地，每個鴻海廠區都會裝設電動充電樁。

此外，12月17日由鴻海集團主辦，在新店寶高園區舉行的「2023電動車產業校際人才交流論壇」活動中，電動巴士Model T也會提供捷運新店站到寶高園區之間的交通接駁。（編輯：楊凱翔）1111214

#鴻海集團
#虎躍總部
#Model T
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