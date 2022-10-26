消防署：消防員勤一休一兩班制 明年初施行

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消防署長蕭煥章26日表示，已有多個縣市消防局實施消防員勤一休一兩班制，且會在2023年1月1日全面施行。中央社記者劉建邦攝 111年10月26日

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（中央社記者劉建邦台北26日電）消防署長蕭煥章今天表示，已有多個縣市消防局實施消防員勤一休一兩班制，且會在明年1月1日全面施行，而消防員休息時間能外出用餐、外宿等，遇勤務返隊執行任務算加班。

立法院內政委員會上午召開「義勇警察、義勇消防、民防團體編組及防災救難團體人力召募、津貼發放等相關事宜」專案報告，內政部政務次長花敬群、警政署長黃明昭、蕭煥章等人列席，並備質詢。

民進黨立法委員羅美玲質詢，大法官釋字785號已針對公務員服務法及公務人員週休2日實施辦法未就業務性質特殊機關實施輪休制度，11月29日前應檢討修正，目前修正消防員輪休制度的進度為何？

蕭煥章答詢，會達成消防員勤一休一兩班制，目前已跟各縣市協商，11月5日會再確認，地方知道中央對此政策的執行態度，各縣市應可達成消防員勤一休一兩班制。

蕭煥章表示，消防員在休息時間不用排班，能外出用餐或外宿等，各縣市目前正在試辦，未遇到過多問題，此外，針對消防員人力部分，從民國108起至明年，將增加約3050名人力，補充人力後，應可改善消防員排班狀況。

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蕭煥章事後受訪指出，多個縣市消防局已先實施勤一休一兩班制，明年1月1日會全面施行，讓消防員可集中休假、休息時間更多，此外，消防員上班時間若要休息，可外出用餐或排外宿，休息期間遇到勤務須返隊，可算加班。

消防署表示，已執行兩班制縣市包含台北市、桃園市、高雄市、嘉義市，台南市、彰化縣、宜蘭縣、台東縣、基隆市、花蓮縣及澎湖縣。（編輯：李錫璋）1111026