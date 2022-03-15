消防員加班換嘉獎 立委批應給加班費等補償

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民進黨立委江永昌（右）、時代力量立委邱顯智（左）及消防員工作權益促進會15日在立法院召開「加班換嘉獎、工時無上限，消防員何時能健康？」記者會，呼籲消防署應廢除不合理的行政獎勵補償超勤時數制度，並研擬符合健康權的工時人力計畫。中央社記者鄭傑文攝 111年3月15日

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（中央社記者王承中台北15日電）針對消防員加班時數換嘉獎的規定，時代力量立委邱顯智今天表示，不痛不癢的嘉獎無實質意義，應讓警消獲得與工作辛勞相應的補償。民進黨立委江永昌指出，消防署應統計超勤工時進行評價，並補足人力，而非不給加班費。

民進黨立委江永昌、時代力量立委邱顯智及消防員工作權益促進會今天在立法院召開「加班換嘉獎、工時無上限，消防員何時能健康？」記者會。呼籲消防署應廢除不合理的行政獎勵補償超勤時數制度，並研擬符合健康權的工時人力計畫。

消防員工作權益促進會表示，消防署於2月24日召開因應釋字785勤休調整交流會議，卻於擬定的工時試辦計劃中，保留加班時數換嘉獎的荒謬規定。依大法官釋字第785號解釋的意旨，目前消防員的超勤時數並未適當評價，嘉獎不能兌現或休假，消防署何以認為這樣的補償可稱做「適當評價」。

邱顯智指出，消防勤務制度改進的方向，應維護公務員健康權，適當評價及補償公務員的辛勞跟基本要求，這是大法官釋字785號的核心精神。應該要讓輪班、輪休的警消可以獲得與工作辛勞相應的補償，若因加班費上限的障礙，讓警消的辛勞換到不痛不癢的嘉獎，這沒有實質上的意義。

他表示，如果這麼怕警消超勤，應該要做的就是尊重專業，讓消防、警政回歸到專業，不應該有這麼多與消防、警政核心無關的支援勤務。

江永昌表示，為什麼加班就可以給獎勵？應該是把事情做好給予獎勵，但是加班費還是要給，如果加班可以給獎勵，那公務員上班都不要給薪水，直接領獎狀就好了。

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江永昌指出，現在要緊的是，應該去統計消防等特殊勤務單位的超勤工時，如何評價，並補足人力，而不是不給加班費，又無從評鑑加班的結果。若有人在加班時犯錯受到懲戒，卻又可因加班時數獲得小功，這到底算什麼。

與會的消防署副署長馮俊益表示，相關試辦計畫未來每兩個月會滾動檢討，消防署也擬定努力目標，希望消防員都有超勤加班費，也能兼顧家庭生活，地方政府支付合理的人事及加班費，消防救災救護專業達標，已要求各縣市的分隊開始試辦，期望在試辦期間中，能依照地方權責，編排勤休，讓消防員可以兼顧健康及拿到加班費。（編輯：黃國倫）1110315