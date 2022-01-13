消防勤休制度 消防署長致力兩班制和勤一休一

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119消防節將至，消防署長蕭煥章（圖）13日表示，展望新的1年，除將致力增補全國消防人力外，針對消防員休假制度，也希望朝「勤一休一」和「兩班制」目標努力。中央社記者黃麗芸攝 111年1月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）119消防節將至，消防署長蕭煥章今天表示，展望新的1年，除將致力增補全國消防人力外，針對消防員休假制度，也希望朝「勤一休一」和「兩班制」目標努力。

蕭煥章上任迄今已5個多月，他在消防節前夕和媒體茶敘，暢談消防署新的1年工作展望。

首先，針對各界關注的消防人力和勤休問題，蕭煥章指出，主要面對「人力增加、超勤加班增加、勤務減少」等3個區塊，因原訂民國108年至112年要增加3000名消防人力，依現行推算5年可培訓人力將達3101人，可望符合預期目標、甚至超標。

蕭煥章說，消防人力進用後，也將努力爭取超勤加班費，中央政府原先設算基準為新台幣1萬2000元，希望能爭取提升，現在很多縣市預算已上調至1萬7000元。

人力到位後，他指出，消防勤休制度希望朝「兩班制」原則處理，讓值班同仁有連續休息時間以恢復精力；此外，消防設備人員法若修正通過後，消防安檢的工作負擔量可望減輕，全國捕蜂捉蛇業務全數委外後，消防額外勤務也可連帶減少，如此調整即可朝「勤一休一」目標邁進。

談及老舊消防車輛，蕭煥章表示，預計今年2月將有97輛年限滿20年車輛要進行汰換，後續將逐年滾動式汰換，下一步將調查超過18年的消防車輛更新，未來各縣市所需的消防特種車輛也會納入採購考量。

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除此之外，也將現場指揮通訊平台車納入採購項目內，透過電腦規劃，可精準規劃災區現場定位、空氣量和救災人員身心狀況等相關資料，以增強救災資訊權。

話鋒一轉，蕭煥章指出，消防人員裝備器材和服裝也要精進，現行消防服設計使用已超過20年之久，去年已啟動消防服更新計畫並完成樣式評比，預計今年底可望有初步成果亮相，試行改進後，將進一步推動全國消防員更新服裝。（編輯：張佑之）1110113