北市112年元旦新制 8層以上建物定期公安檢查

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）111年進入尾聲，台北市政府今天提醒民眾，明年元旦起正式實施8層以上建築物的定期公安檢查申報作業，違者最高罰30萬元；另有廢除化糞池或改設污水坑的補助加碼等新制上路。

台北市政府今天公告4項明年元旦新制，首先是達8層樓以上（含8樓）的建築物，都應定期辦理共用部分的建築物公共安全檢查簽證及申報，檢查項目包含樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統共6大項。

北市府說明，相關資訊可從台北市建管處網站的宣導專區「建築物公共安全申報」內參閱，如未依期限辦理申報者，將依建築法及公寓大廈管理條例規定開罰最高新台幣30萬元。

北市府指出，第2項新制為廢除化糞池或改設為污水坑的補助加碼，台北市建築物既有化糞池、既有污水處理設施的廢除或改設污水坑，原本補助5.2萬元到12萬元，明年起提高為6.5萬元到15萬元。

北市府表示，「臺北市公寓大廈設置非營利電動車充電設備補助要點」也會在明年上路，只要是108年7月1日前取得建造執照、依公寓大廈管理條例成立管委會或推選管理負責人的公寓大廈，都可以在充電設備完工後6個月內向建管處提出補助申請。

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北市府說明，補助費用以所設置充電設備費用在扣除工資後的49%為上限，詳細內容、相關表格及資訊，可以上建管處「既有建築物設置電動車充電設備輔導團隊專區」查詢。

北市府指出，最後是將「臺北市輔助原住民設立勞動合作社補助須知」修正為「臺北市輔助原住民族合作社及事業體發展補助須知」，為了促進及保障原住民族就業權益，並透過輔助產業、鼓勵創新等延續原住民族特色產業，原民會將「原住民族事業體」納入此須知的輔助範圍，同時新增獎補助項目。（編輯：張銘坤）1111221